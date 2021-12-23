Более трети населения Земли может заразиться «омикроном» в ближайшие месяцы

Научно-исследовательский институт IHME в столице США спрогнозировал, что в мире в ближайшие три месяца будет более трех миллиардов случаев заражения новым штаммом коронавирусной инфекции «омикрон». Данное число составляет более трети населения Земли.

Более того, согласно данным исследования университета Эдинбурга, риск госпитализации при инфицировании «омикроном» ниже примерно на две трети, чем при предшествующем штамме «дельта». Напомним, что эпидемиологи назвали группу риска при омикрон-штамме. Так, известно, что «омикроном» часто заражаются молодые люди и дети. Среди обращающихся по разным причинам в больницы ЮАР детей инфицированы почти 50%.

В Минздраве РФ ранее перечислили симптомы нового варианта COVID-19. Михаил Мурашко отметил, что признаки заболевания при заражении омикрон-штаммом, быстро распространяющимся по миру, соответствуют симптомам, характерным для ОРВИ и гриппа. В США данный штамм успел стать доминантным. Случаи заражения «омикроном» составили 73,2% от всей заболеваемости коронавирусом за прошедшую неделю.