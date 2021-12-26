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Мать девятилетней студентки МГУ не считает, что ее дочь должна покинуть ВУЗ

Алиса Кононенко
16:49 26.12.2021
Ранее Член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Александр Асмолов порекомендовал девочке приостановить обучение в ВУЗе во избежание психологических травм.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: msu.psy, Facebook, ТРК Звезда
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Рекомендации девятилетней студентке Алисе Тепляковой приостановить обучение на психфаке МГУ, ставят под сомнении профессионализм тех, кто их дает, считает мать девочки Наталья Теплякова.

«Господин Асмолов - один из ведущих психологов в России. И он советует ребенку, которого травят за то, что он отличается от других, уйти из образовательного учреждения. У меня вопрос - он всем детям, кого травят за то что они отличаются, такое советует?», - прокомментировала она «Звезде» рекомендацию Александра Асмолова.  

При этом Наталья добавила, что заявление такого рода было предсказуемо.

«Это заявление было ожидаемо, потому что травля идет с сентября. Просто сейчас они говорят об этом открыто, раньше это было более завуалировано», - подчеркнула родительница.

В ответ на вопрос о дальнейших действиях, Наталья сообщила, что семья намерена ждать ответа от преподавателей ВУЗа.

«Суть в том, что учить ребенка несложно, просто нам не дали встретиться с преподавателями, у нас нет обратной связи. Сейчас мы ждем ее от МГУ», - резюмировала Наталья Теплякова.

Ранее  заместитель декана МГУ по учебной работе Артем Ковалев рассказал, что преподавательский состав был с самого начала обеспокоен возможностями Алисы Тепляковой, во многом из-за формата обучения, который навязали родители. 

Напомним, отец девочки Евгений Тепляков устроил драку с сотрудниками университета во время экзамена из-за неудовлетворительной оценки дочери по предмету «Введение в психологию». 

По словам самого Теплякова, причиной конфликта стало то, что его дочь заставили сдавать экзамен в письменной форме, невзирая на запрет родителей.  

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