Мать девятилетней студентки МГУ не считает, что ее дочь должна покинуть ВУЗ

Рекомендации девятилетней студентке Алисе Тепляковой приостановить обучение на психфаке МГУ, ставят под сомнении профессионализм тех, кто их дает, считает мать девочки Наталья Теплякова.

«Господин Асмолов - один из ведущих психологов в России. И он советует ребенку, которого травят за то, что он отличается от других, уйти из образовательного учреждения. У меня вопрос - он всем детям, кого травят за то что они отличаются, такое советует?», - прокомментировала она «Звезде» рекомендацию Александра Асмолова.

При этом Наталья добавила, что заявление такого рода было предсказуемо.

«Это заявление было ожидаемо, потому что травля идет с сентября. Просто сейчас они говорят об этом открыто, раньше это было более завуалировано», - подчеркнула родительница.

В ответ на вопрос о дальнейших действиях, Наталья сообщила, что семья намерена ждать ответа от преподавателей ВУЗа.

«Суть в том, что учить ребенка несложно, просто нам не дали встретиться с преподавателями, у нас нет обратной связи. Сейчас мы ждем ее от МГУ», - резюмировала Наталья Теплякова.

Ранее заместитель декана МГУ по учебной работе Артем Ковалев рассказал, что преподавательский состав был с самого начала обеспокоен возможностями Алисы Тепляковой, во многом из-за формата обучения, который навязали родители.

Напомним, отец девочки Евгений Тепляков устроил драку с сотрудниками университета во время экзамена из-за неудовлетворительной оценки дочери по предмету «Введение в психологию».

По словам самого Теплякова, причиной конфликта стало то, что его дочь заставили сдавать экзамен в письменной форме, невзирая на запрет родителей.