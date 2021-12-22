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«Мы не понимали уровень ее знаний»: в МГУ рассказали об обучении Алисы Тепляковой

Алексей Курильченко
18:13 22.12.2021
Из-за действий родителей Алисы преподавательскому составу вуза только в ходе экзамена удалось определить уровень знаний девочки.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Вконтакте, ДТП и ЧП Москва и МО МСК
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Заместитель декана МГУ по учебной работе Артем Ковалев рассказал «Звезде» обстоятельства конфликта с Евгением Тепляковым - отцом девятилетней студентки Алисы. По словам Ковалева, мужчина пытался прорваться в кабинет, где проводился экзамен, но его сдерживала охрана.

«У нас проходил экзамен по предмету "Введение в психологию". Это был второй экзамен нашей девятилетней студентки Алисы Тепляковой. В ходе экзамена конфликт произошел между ее отцом и нашей службой охраны с заместителем декана, которые сдерживали его прорыв, чтобы сорвать экзамен», - рассказал Ковалев.

Он отметил, что замдекана, который оказался в центре потасовки, чувствует себя нормально. Однако стоит дождаться медицинского освидетельствования. Что касается Алисы Тепляковой, то преподавательский состав был с самого начала обеспокоен ее возможностями - во многом из-за формата обучения, который навязали родители.

«У нас очень серьезная образовательная программа - шестилетний специалитет. Ее родители вечно настаивали на ускоренном обучении, желая за два года пройти всю программу. Мы высказывали опасения по поводу ее состояния. К сожалению, мы не видели ребенка на большей части занятий. Поэтому мы не могли ничего сказать об уровне ее знаний до экзамена. А они оказались на уровне оценки "неудовлетворительно"», - рассказал замдекана.

При этом речи об отчислении девочки из МГУ не идет. Согласно законам, у нее все еще имеется возможность пересдать экзамен. Но Ковалев выразил обеспокоенность тем, что уровень знаний Алисы был установлен в последний момент, так как родители не пускали ее на занятия, на которых преподаватели могли бы как-то контактировать с ученицей.

«Родители создают не совсем корректное видение ситуации, представляют искаженную информацию о процессе обучения. Это никак не способствует здоровому образовательному процессу. Они перевели Алису на домашнее обучение, отвергая наши опасения, которые мы неоднократно высказывали», - отметил Ковалев.

Конфликт произошел во время экзамена по предмету «Введение в психологию». Сам Тепляков утверждает, что его дочь заставили сдавать письменный экзамен, несмотря на то что родители запретили это делать. Мать девочки объяснила, что они направили в МГУ заявление с просьбой не принуждать Алису к письменным ответам на вопросы из-за ее скорости письма.

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