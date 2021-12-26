Девятилетней студентке МГУ порекомендовали приостановить обучение в вузе

Член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Александр Асмолов порекомендовал девятилетней студентке психологического факультета МГУ Алисе Тепляковой приостановить обучение в университете. По его словам, дальнейшее обучение девочки в высшей школы может негативно сказаться на психическом здоровье Тепляковой. Соответствующее письмо Асмолов направил председателю Совета по развитию гражданского общества и правам человека, уполномоченному по правам человека в РФ и уполномоченному по правам ребенка при президенте РФ.

«В целях обеспечения психологического здоровья ребенка и позитивного эмоционального климата в ее семье, предотвращения психотравматических последствий данного эксперимента, избежания риска буллинга в СМИ всех участников образовательного процесса, а также для соблюдения конвенции по правам ребенка, прошу вас, коллеги, выйти с предложением в государственные органы, наделенные полномочиями для приостановки опасного социально-психологического эксперимента по обучению в высшей школе Алисы Тепляковой», - сказано в документе, цитируемом РИА Новости.

Ранее органы опеки проверили семью девятилетней студентки МГУ Тепляковой. Уполномоченный по правам ребенка в России сообщила, что угрозы жизни и здоровью ребенка нет. Кроме того, в МГУ рассказали об обучении Алисы Тепляковой. Заместитель декана МГУ по учебной работе Артем Ковалев рассказал, что преподавательский состав был с самого начала обеспокоен ее возможностями - во многом из-за формата обучения, который навязали родители.