Отец 9-летней студентки МГУ рассказал о причинах драки в университете

Отец девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой Евгений рассказал о причинах драки, которая произошла в здании психфака МГУ. По словам мужчины, он хотел попасть к дочери, которую заставили сдавать письменный экзамен вопреки запрету родителей.

«Я иду за ребенком - полтора часа, когда вызвана полиция, мне говорят, что не пустят меня. В это время мою несовершеннолетнюю дочь незаконно удерживают в нарушение требований родителей. Ребенка "пытали" семь человек - три члена комиссии и четыре наблюдателя. А она одна. Представьте, какой это для нее стресс. При этом у нас был запрет на проведение экзамена в письменной форме. При этом ей сказали, что если она его не напишет, то устную часть проверять не будут. Ребенку девять лет, он не может постоять за свои права», - рассказал отец.

Ранее Евгений устроил потасовку в здании факультета психологии. Предположительно, причиной конфликта стала плохая оценка, которую поставили девочке. После этого она выбежала из аудитории.