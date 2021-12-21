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СМИ: отец 9-летней студентки МГУ подрался с завкафедрой психфака

Алексей Курильченко
19:05 21.12.2021
Предположительно, причиной стала плохая оценка девочки.
© Видео: Вконтакте, ДТП и ЧП | Москва и МО | МСК © Фото: Вконтакте, ДТП и ЧП | Москва и МО | МСК
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По данным СМИ, отец девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой Евгений устроил потасовку в здании факультета психологии. Предположительно, причиной конфликта стала плохая оценка, которую поставили девочке.

Видео с моментом конфликта было опубликовано в соцсетях. На кадрах видно, что несколько человек сдерживают длинноволосого мужчину. За дракой наблюдает маленькая девочка - возможно это Алиса.

По данным РИА Новости, конфликт произошел после того, как Алиса неправильно ответила на вопрос преподавателя предмета «Введение в психологию». После этого она выбежала из аудитории, а Евгений увидел расстроенную дочь и устроил скандал.

Ранее Евгений Тепляков заявил, что в адрес его дочери поступают угрозы. Отец отметил, что большое количество нападок мешает обучению девочки и воспитанию остальных детей.

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