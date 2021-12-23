В комитете ГД по вопросам семьи оценили случай Алисы Тепляковой

Первый заместитель комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая в беседе со звездой прокомментировала обучение в МГУ имени Ломоносова девятилетней студентки Алисы Тепляковой. По ее мнению, ребенок-вундеркинд вполне может усвоить программу обучения ВУЗа, но для этого следует найти индивидуальный подход.

«Если голова ребенка работает на уровне вундеркинда, то впитать информацию и сделать выводы можно в той обстановке, к которой ребенку комфортно. Ей, может быть, было удобно несколько месяцев учиться из дома - тем более, что сейчас это возможно. Я считаю, что для детского организма это лучше, чем быть в коллективе, где у нее не будет друзей. Да, девятилетний ребенок может усвоить программу первого курса, но дружба наравне между девятилетним и 19-летним невозможна... Если ребенок действительно гениальный, то к нему должна быть применена индивидуальная программа обучения», - заявила Буцкая.

По мнению заместителя комитета, родителям и ВУЗам следует более индивидуально подходить к подобным случаям. При том, что нынешняя система поддержки со стороны государства выстраивается с точки зрения конкретного человека.

Ранее в МГУ произошел конфликт с отцом девочки, Евгением. Он устроил в здании психфака потасовку из-за того, что его дочь якобы заставили сдавать письменный экзамен, хотя родители запретили это делать. По факту инцидента полиция организовала проверку.

Заместитель декана МГУ по учебной работе Артем Ковалев заявил, что преподавательский состав был с самого начала обеспокоен возможностями Алисы - во многом из-за формата обучения, который навязали родители. Ковалев выразил обеспокоенность тем, что уровень знаний Алисы был установлен в последний момент, так как родители не пускали ее на занятия, на которых преподаватели могли бы как-то контактировать с ученицей.