Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В комитете ГД по вопросам семьи оценили случай Алисы Тепляковой

Алексей Курильченко
22:08 23.12.2021
По мнению Татьяны Буцкой, в ситуациях, когда в институт поступает вундеркинд, следует выстраивать систему обучения таким образом, чтобы ребенку было комфортно.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press
Читайте нас на:

Первый заместитель комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая в беседе со звездой прокомментировала обучение в МГУ имени Ломоносова девятилетней студентки Алисы Тепляковой. По ее мнению, ребенок-вундеркинд вполне может усвоить программу обучения ВУЗа, но для этого следует найти индивидуальный подход.

«Если голова ребенка работает на уровне вундеркинда, то впитать информацию и сделать выводы можно в той обстановке, к которой ребенку комфортно. Ей, может быть, было удобно несколько месяцев учиться из дома - тем более, что сейчас это возможно. Я считаю, что для детского организма это лучше, чем быть в коллективе, где у нее не будет друзей. Да, девятилетний ребенок может усвоить программу первого курса, но дружба наравне между девятилетним и 19-летним невозможна... Если ребенок действительно гениальный, то к нему должна быть применена индивидуальная программа обучения», - заявила Буцкая.

По мнению заместителя комитета, родителям и ВУЗам следует более индивидуально подходить к подобным случаям. При том, что нынешняя система поддержки со стороны государства выстраивается с точки зрения конкретного человека.

Ранее в МГУ произошел конфликт с отцом девочки, Евгением. Он устроил в здании психфака потасовку из-за того, что его дочь якобы заставили сдавать письменный экзамен, хотя родители запретили это делать. По факту инцидента полиция организовала проверку.

Заместитель декана МГУ по учебной работе Артем Ковалев заявил, что преподавательский состав был с самого начала обеспокоен возможностями Алисы - во многом из-за формата обучения, который навязали родители. Ковалев выразил обеспокоенность тем, что уровень знаний Алисы был установлен в последний момент, так как родители не пускали ее на занятия, на которых преподаватели могли бы как-то контактировать с ученицей.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:33 В стране и мире
Басурин: первая партия химоружия была доставлена на Украину самолетами США в октябре
20:18 В стране и мире
Столтенберг заявил, что НАТО никогда не обещало не расширяться
17:10 В стране и мире
Видео
СК провел следственный эксперимент с матерью, душившей своих детей под Саратовом
15:52 В стране и мире
Видео
Путин призвал правительство сделать все для индексации пенсий по уровню инфляций
15:18 В стране и мире
Видео
Путин рассказал, как РФ обогнала Китай в создании группировки спутников
Популярное
Врач назвала главную ошибку за новогодним столом
Видео
Путин готов стать «адвокатом» Деда Мороза
Видео
«Врут все время, поэтому наводят тень на плетень»: Путин ответил на обвинения ЕС по газу
Видео
Путин высказался о попавшем под влияние «нациков» Зеленском
Видео
Путин заявил, что законом о языке из Украины выдавливают русскоговорящих
Видео
Путин ответил на вопрос, какой бы город выбрал для жизни
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.