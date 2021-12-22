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Полиция проверит конфликт отца Алисы Тепляковой с сотрудниками МГУ

Алексей Курильченко
16:17 22.12.2021
Инцидент был улажен до того, как полицейские прибыли в здание университета.
Полиция проверит конфликт отца Алисы Тепляковой с сотрудниками МГУ
© Фото: Вконтакте, ДТП и ЧП Москва и МО МСК
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Московская полиция организовала проверку после конфликта отца девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой с сотрудниками психологического факультета вуза. Правоохранителей вызвали сотрудники университета из-за скандального поведения отца девочки.

«Полицейские, прибыв на место, установили, что в аудитории проходил экзамен по психологии, и на время его проведения двери в аудиторию были закрыты. По окончании экзамена двери открыли, а конфликт был улажен до приезда наряда полиции. По данному факту проводится проверка», - цитирует ТАСС сообщение МВД.

Конфликт произошел во время экзамена по предмету «Введение в психологию». Сам Тепляков утверждает, что его дочь заставили сдавать письменный экзамен, несмотря на то что родители запретили это делать. Мать девочки объяснила, что они направили в МГУ заявление с просьбой не принуждать Алису к письменным ответам на вопросы из-за ее скорости письма.

При этом в МГУ заявили, что поведение родителей Алисы «не всегда бывает адекватным». Утверждается, что отец стремился самостоятельно организовывать образовательный процесс. Кроме того, родители настаивали на ускоренном обучении девочки, желая программу шестилетнего обучения уместить в два года. В университете считают, что сложившаяся ситуация несет угрозу психике и здоровью девочки.

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