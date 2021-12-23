О коронавирусе, демографии и Деде Морозе: какие внутренние проблемы россиян озвучил Путин на Большой пресс-конференции

На Большую пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина были аккредитованы 507 журналистов. Но это те, кто находились непосредственно в зале, а достаточно большое число их коллег работали в пресс-центре. Именно в нем журналисты из разных регионов страны знакомились и делились вопросами, которые хотели бы задать главе государства.

Вопросы - разные, но многих журналистов, от Калининграда до Владивостока, волновала тема пандемии COVID-19. И если в первый год борьбы с коронавирусом Россия, как и другие страны, искала пути выхода из сложных социально-экономических проблем. К концу второго года Путин говорит о том, что Россия смогла взять под контроль и справиться с большинством негативных процессов. По многим показателям, по его словам, страна справляется с проблемами гораздо успешнее ведущих мировых экономик.

Первой в мире РФ разработала вакцину от COVID-19, которая уже доказала свою эффективность против всех штаммов и которую используют десятки стран мира. Но темпы вакцинации, по словам президента, еще далеки от желаемых, что во многом связано с деятельностью так называемых «антиваксеров».

«В советское время никто не спрашивал. Шлеп, шлеп, шлеп, все, пошли. Сегодня те, кто руководил в советское время, в первых рядах борются с вакцинацией. Но если люди грамотные, понимающие, они должны принимать принципиальную позицию, а не крутить хвостом, не зарабатывать дешевые очки на здоровье нации. Если мы будем принципиально и последовательно и с уважением к людям разъяснять необходимость вакцинироваться, я думаю, мы добьемся нужного результата», - заявил президент.

На вопрос о безопасности в школах и ВУЗах и ограничениях работы соцсетей президент ответил, что это необходимо только в части откровенной пропаганды насилия, а все, что происходит в Интернете, по его словам, должно подчиняться общечеловеческим правилам.

«У нас 100 с лишним случаев предотвращено за последнее время таких возможных, серьезных преступлений в учебных заведениях. Это, конечно, огромная проблема для всего мира и для нас», - отметил глава государства.

На вопрос об остроте демографической проблемы в РФ Путин ответил, что это связано с тяжелейшими кризисами, которые пережила страна, Великой Отечественной войной, унесшей жизни советских граждан и затяжной экономической депрессией в 90-х годах. В том числе, по его словам, вопрос демографии напрямую связан с жилищной проблемой. Пандемия спровоцировала рост цен на жилье по всей стране.

Еще один крайне важный вопрос - поддержка детей, страдающих от спинальной мышечной атрофии. Для помощи им был создан фонд «Круг добра», который занимается сбором средств и помощи больным. Источником финансирования являются люди, у которых доход больше среднего.

Представителей региональных телеканалов и газет больше всего интересуют вопросы их региональных интересов. Но тема сохранения памятников Великой Отечественной войны, в частности, мемориального комплекса Мамаев Курган, затронула всех. Предстоящая Олимпиада в Пекине, посетить открытие которой Путин обещал лично, так же не обошла стороной пресс-конференцию. Спорт, по его мнению, должен объединять людей.

Коснулся президент и темы поддержки военннослужащих и сотрудников правоохранительных органов, заявив, что правительство должно было сделать все, чтобы выполнять обещания прошлых лет.

«До сих пор нам в целом это удавалось. В следующем году будут приняты решения по силовому блоку, чтобы выровнить в этой сфере доходы людей, которые работают в правоохранительных органах, военные. Будут проиндексированы пенсии военным», - подчеркнул президент.

Конечно, трудно представить себе традиционную пресс-конференцию Владимира Путина без вопросов, которые касаются его лично. На которые Путин, в принципе, мог бы и не отвечать, но это уже традиция, и президент дает ответ. Например, почему на традиционный отдых с министром обороны РФ Сергеем Шойгу он не берет главу правительства страны Михаила Мишустина.

«Если мы еще Мишустина возьмем, то как в старом еврейском анекдоте - кто в лавке останется? Кто работать будет? Когда кто-то уезжает, всегда меня предупреждают и остаются на телефоне. Я со многими людьми работаю много лет и знаю их хорошо, но, если вижу, что не дорабатывают или стараются обойти острые углы, вне зависимости от личных отношений всегда на это указываю своим коллегам. Добиваюсь должного отношения», - подчеркнул Путин.

К слову, в предновогодние дни практически любое мероприятие так или иначе касается предстоящего праздника и Деда Мороза. Как выяснилось, в Санкт-Петербурге есть человек, желания которого волшебник не исполняет.

«Я - тоже юрист из Петербурга. Есть некоторые совпадения у нас. Поскольку я тоже юрист, могу выступить адвокатом Деда Мороза и напомнить истцу, что Дед Мороз исполняет желания и дарит подарки только хорошим детям. Пусть проанализирует свое поведение и может найдет то, что мешает его одаривать. Это будет основная линия защиты», - ответил президент.

В конце пресс-конференции президент Путин ответил шуткой на вопрос о блогерах и о том, следит ли за их деятельностью. Глава государства признался, что перестал за кем-либо следить после того, как перестал быть директором ФСБ.