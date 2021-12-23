Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

О коронавирусе, демографии и Деде Морозе: какие внутренние проблемы россиян озвучил Путин на Большой пресс-конференции

Виталий Акиньшин
Егор Левин
19:01 23.12.2021
Трудно представить традиционную пресс-конференцию без личных вопросов президенту, на которые он, в принципе, мог бы и не отвечать, но это уже традиция, и президент дал ответ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

На Большую пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина были аккредитованы 507 журналистов. Но это те, кто находились непосредственно в зале, а достаточно большое число их коллег работали в пресс-центре. Именно в нем журналисты из разных регионов страны знакомились и делились вопросами, которые хотели бы задать главе государства.

Вопросы - разные, но многих журналистов, от Калининграда до Владивостока, волновала тема пандемии COVID-19. И если в первый год борьбы с коронавирусом Россия, как и другие страны, искала пути выхода из сложных социально-экономических проблем. К концу второго года Путин говорит о том, что Россия смогла взять под контроль и справиться с большинством негативных процессов. По многим показателям, по его словам, страна справляется с проблемами гораздо успешнее ведущих мировых экономик.

Первой в мире РФ разработала вакцину от COVID-19, которая уже доказала свою эффективность против всех штаммов и которую используют десятки стран мира. Но темпы вакцинации, по словам президента, еще далеки от желаемых, что во многом связано с деятельностью так называемых «антиваксеров».

«В советское время никто не спрашивал. Шлеп, шлеп, шлеп, все, пошли. Сегодня те, кто руководил в советское время, в первых рядах борются с вакцинацией. Но если люди грамотные, понимающие, они должны принимать принципиальную позицию, а не крутить хвостом, не зарабатывать дешевые очки на здоровье нации. Если мы будем принципиально и последовательно и с уважением к людям разъяснять необходимость вакцинироваться, я думаю, мы добьемся нужного результата», - заявил президент.

На вопрос о безопасности в школах и ВУЗах и ограничениях работы соцсетей президент ответил, что это необходимо только в части откровенной пропаганды насилия, а все, что происходит в Интернете, по его словам, должно подчиняться общечеловеческим правилам.

«У нас 100 с лишним случаев предотвращено за последнее время таких возможных, серьезных преступлений  в учебных заведениях. Это, конечно, огромная проблема для всего мира и для нас», - отметил глава государства.

На вопрос об остроте демографической проблемы в РФ Путин ответил, что это связано с тяжелейшими кризисами, которые пережила страна, Великой Отечественной войной, унесшей жизни советских граждан и затяжной экономической депрессией в 90-х годах. В том числе, по его словам, вопрос демографии напрямую связан с жилищной проблемой. Пандемия спровоцировала рост цен на жилье по всей стране.

Еще один крайне важный вопрос - поддержка детей, страдающих от спинальной мышечной атрофии. Для помощи им был создан фонд «Круг добра», который занимается сбором средств и помощи больным. Источником финансирования являются люди, у которых доход больше среднего.

Представителей региональных телеканалов и газет больше всего интересуют вопросы их региональных интересов. Но тема сохранения памятников Великой Отечественной войны, в частности, мемориального комплекса Мамаев Курган, затронула всех. Предстоящая Олимпиада в Пекине, посетить открытие которой Путин обещал лично, так же не обошла стороной пресс-конференцию. Спорт, по его мнению, должен объединять людей.

Коснулся президент и темы поддержки военннослужащих и сотрудников правоохранительных органов, заявив, что правительство должно было сделать все, чтобы выполнять обещания прошлых лет.

«До сих пор нам в целом это удавалось. В следующем году будут приняты решения по силовому блоку, чтобы выровнить в этой сфере доходы людей, которые работают в правоохранительных органах, военные. Будут проиндексированы пенсии военным», - подчеркнул президент.

Конечно, трудно представить себе традиционную пресс-конференцию Владимира Путина без вопросов, которые касаются его лично. На которые Путин, в принципе, мог бы и не отвечать, но это уже традиция, и президент дает ответ. Например, почему на традиционный отдых с министром обороны РФ Сергеем Шойгу он не берет главу правительства страны Михаила Мишустина.

«Если мы еще Мишустина возьмем, то как в старом еврейском анекдоте - кто в лавке останется? Кто работать будет? Когда кто-то уезжает, всегда меня предупреждают и остаются на телефоне. Я со многими людьми работаю много лет и знаю их хорошо, но, если вижу, что не дорабатывают или стараются обойти острые углы, вне зависимости от личных отношений всегда на это указываю своим коллегам. Добиваюсь должного отношения», - подчеркнул Путин.

К слову, в предновогодние дни практически любое мероприятие так или иначе касается предстоящего праздника и Деда Мороза. Как выяснилось, в Санкт-Петербурге есть человек, желания которого волшебник не исполняет.

«Я - тоже юрист из Петербурга. Есть некоторые совпадения у нас. Поскольку я тоже юрист, могу выступить адвокатом Деда Мороза и напомнить истцу, что Дед Мороз исполняет желания и дарит подарки только хорошим детям. Пусть проанализирует свое поведение и может найдет то, что мешает его одаривать. Это будет основная линия защиты», - ответил президент.

В конце пресс-конференции президент Путин ответил шуткой на вопрос о блогерах и о том, следит ли за их деятельностью. Глава государства признался, что перестал за кем-либо следить после того, как перестал быть директором ФСБ.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:10 В стране и мире
Видео
СК провел следственный эксперимент с матерью, душившей своих детей под Саратовом
15:52 В стране и мире
Видео
Путин призвал правительство сделать все для индексации пенсий по уровню инфляций
15:13 В стране и мире
Видео
Путин рассказал, почему не берет Мишустина на отдых с Шойгу в тайге
15:18 В стране и мире
Видео
Путин рассказал, как РФ обогнала Китай в создании группировки спутников
13:28 В стране и мире
Видео
Путин призвал соблюдать «золотую середину» в вопросах регулирования Интернета
Популярное
Видео
Путин готов стать «адвокатом» Деда Мороза
Видео
Путин высказался о попавшем под влияние «нациков» Зеленском
Видео
«Врут все время, поэтому наводят тень на плетень»: Путин ответил на обвинения ЕС по газу
Видео
Путин высказался об отсутствии подтверждений «отравления» Навального
Видео
Путин заявил, что законом о языке из Украины выдавливают русскоговорящих
Видео
Путин ответил на вопрос, какой бы город выбрал для жизни
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.