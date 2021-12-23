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Путин признался, что ни за кем не следит

Алексей Курильченко
16:09 23.12.2021
Президент шуткой ответил на вопрос о блогерах и их деятельности.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
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В конце пресс-конференции президент РФ Владимир Путин ответил шуткой на вопрос о блогерах и о том, следит ли глава государства за их деятельностью. Глава государства признался, что перестал за кем-либо следить.

«Честно говоря, за работой блогеров мне не удается следить. Я уже давно ни за кем не слежу с тех пор, как я перестал быть директором Федеральной службы безопасности», - пошутил президент.

В марте на заседании наблюдательного совета АНО «Россия - страна возможностей» один из участников заявил, что из Владимира Путина получился бы хороший видеоблогер. Президент пообещал подумать над этим.

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