Путин признался, что ни за кем не следит

В конце пресс-конференции президент РФ Владимир Путин ответил шуткой на вопрос о блогерах и о том, следит ли глава государства за их деятельностью. Глава государства признался, что перестал за кем-либо следить.

«Честно говоря, за работой блогеров мне не удается следить. Я уже давно ни за кем не слежу с тех пор, как я перестал быть директором Федеральной службы безопасности», - пошутил президент.

В марте на заседании наблюдательного совета АНО «Россия - страна возможностей» один из участников заявил, что из Владимира Путина получился бы хороший видеоблогер. Президент пообещал подумать над этим.