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Путин сообщил, что в России ожидается инфляция на уровне 8% за 2021 год

Тимур Шерзад
12:41 23.12.2021
Путин заметил, что целевой показатель инфляции в 4% превышен в два раза, хотя в некоторых странах его превышали и сильнее. Так, например, в США целевой показатель инфляции, по словам президента, превысили в три раза. 
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Президент России Владимир Путин сообщил, что в РФ ожидается инфляция на уровне 8% за год.

«Поговорим и об инфляции, конечно, - инфляция 8% ожидается», - сказал президент на своей ежегодной пресс-конференции

Путин заметил, что целевой показатель инфляции в 4% превышен в два раза, хотя в некоторых странах его превышали и сильнее. Так, например, в США целевой показатель инфляции, по словам президента, превысили в три раза. 

Были затронуты и вопросы безработицы. По словам Путина, уровень безработицы понизился - до пандемии он составлял 4,6-4,7%, а на данный момент - 4,3%. Хотя, возможно, как заметил президент, до конца года он может подрасти до 4,4%. 

Также Владимир Путин оценил перспективы достижения коллективного иммунитета к COVID-19 в России. Кроме этого, президент озвучил количество человек работоспособного возраста в стране. 

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