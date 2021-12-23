Путин сообщил, что в России ожидается инфляция на уровне 8% за 2021 год

Президент России Владимир Путин сообщил, что в РФ ожидается инфляция на уровне 8% за год.

«Поговорим и об инфляции, конечно, - инфляция 8% ожидается», - сказал президент на своей ежегодной пресс-конференции.

Путин заметил, что целевой показатель инфляции в 4% превышен в два раза, хотя в некоторых странах его превышали и сильнее. Так, например, в США целевой показатель инфляции, по словам президента, превысили в три раза.

Были затронуты и вопросы безработицы. По словам Путина, уровень безработицы понизился - до пандемии он составлял 4,6-4,7%, а на данный момент - 4,3%. Хотя, возможно, как заметил президент, до конца года он может подрасти до 4,4%.

Также Владимир Путин оценил перспективы достижения коллективного иммунитета к COVID-19 в России. Кроме этого, президент озвучил количество человек работоспособного возраста в стране.