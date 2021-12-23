Путин оценил перспективы достижения коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ

В России уровень коллективного иммунитета от коронавирусной инфекции составляет 59,4%. Первую прививку сделали около 70 миллионов человек, два укола - 70 с небольшим. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время ежегодной Большой пресс-конференции.

По его словам, имеются в виду и переболевшие, и привившиеся. Он отметил, что этого недостаточно, необходимо достичь коллективного иммунитета под 80%. Как добавил президент, в некоторых странах уже говорят, что этот показатель должен быть на отметке в 95%.

«Надеюсь, что в следующем году мы достигнем коллективного иммунитета», - сказал Путин.

Ранее Путин заявил, что российские специалисты успешно работают в Африке по борьбе с «омикроном». Президент отметил, что борьба с коронавирусной инфекцией продолжается. По его словам, все знают об опасности нового штамма «омикрон».