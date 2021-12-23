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Путин призвал увеличить число людей работоспособного возраста к 2024 году

Андрей Аркадьев
12:43 23.12.2021
Глава государства отметил, что в РФ более 80 миллионов таких граждан.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В России проживает более 80 миллионов человек работоспособного возраста, но число таких граждан необходимо увеличить к 2024-2030 годам, заявил президент РФ Владимир Путин.

«У нас сейчас 81 с небольшим миллион человек в работоспособном возрасте. Мы должны серьезно увеличить это к 2024-2030 годам», - заявил глава государства на итоговой пресс-конференции.

Глава государства констатировал, что стране не хватает рабочих рук для экономического роста. По словам российского лидера, демография - серьезная проблема для России, в том числе в области экономики. Путин также выразил обеспокоенность увеличением показателей смертности в стране на фоне пандемии, что также влияет на демографическую ситуацию.

Сегодня, 23 декабря, Путин проводит ежегодную Большую пресс-конференцию. На это мероприятие аккредитованы более 500 журналистов. Большая пресс-конференция президента РФ проходит с 2001 года.

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