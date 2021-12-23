Повестка-2021: как пройдет Большая пресс-конференция Владимира Путина

Все самые важные для России вопросы и подробные ответы прозвучат сегодня на ежегодной Большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. На этот раз она пройдет в очном формате в большом зале выставочного центра «Манеж».

Мероприятие пройдет с соблюдением всех антиковидных ограничений, но в большем присутствии журналистов, чем в прошедшие года. В общей сложности в 2021 году на Большую пресс-конференцию президента аккредитованы более 500 журналистов, каждый из которых предварительно сдал по три ПЦР-теста.

«Манеж» ранее был известен тем, что именно в нем Путин оглашал послание Федеральному собранию. На этот раз оформление зала сделано в кофейных тонах. Провести мероприятие в очном формате при практически допандемийном уровне наполнения зала - личная инициатива российского лидера.

В зале 23 декабря будут присутствовать представители не только российских, но и зарубежных СМИ, в том числе украинский корреспондент Роман Цимбалюк, которого московская прокуратура вскоре может вызвать на допрос. Как накануне заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, во время конференции ограничивать его в праве задавать вопросы никто не собирается.

На повестке в 2021 году такие вопросы, как гарантии безопасности со стороны Запада, нераспространение НАТО на восток, тема конфликта на Украине и возможные провокации США с химоружием на территории Донбасса, а также антиковидные меры, в числе которых применение QR-кодов.