Путин рассказал о развитии российской экономики в условиях пандемии

Российский президент Владимир Путин заявил, что экономика страны оказалась лучше подготовлена к вызовам пандемии, чем многие другие экономики мира. Как подчеркнул глава государства в ходе итоговой пресс-конференции, спад экономики страны составил всего три процента, что «гораздо ниже, чем во многих ведущих экономиках мира».

«Наша экономика, столкнувшись с вызовами коронавирусной инфекции и необходимыми вынужденными ограничениями, как в экономике, так и в социальной сфере, все-таки оказалась более мобилизованной и готовой к шокам, чем многие другие развитые экономики мира <...>, даже если взять "двадцатку"», - указал российский лидер.

Ожидаемый уровень ВВП в этом году составляет 4,5 процентов, на данный момент это показатель оценивается в 4,6 процента.

Президент добавил, что экономика России восстановилась гораздо быстрее, чем в других государствах. Уровень безработицы в стране стал ниже допандемийных показателей - 4,3 – 4,4 процента.

Глава государства обратил внимание, что положительное сальдо торгового баланса России по итогам уходящего года практически удвоится и составит порядка 184 миллиардов долларов.

В 2021 году зафиксированы и рекордные значения по темпам строительства: возведено 90 квадратных метров, отметил лидер страны.