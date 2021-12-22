Шойгу заявил о сложности военно-политической обстановки в 2021 году из-за действий НАТО

Министр обороны Сергей Шойгу заявил о сложности военно-политической обстановки в 2021 году. По его словам, это связано с активностью НАТО.

«В уходящем году сохранялась сложная военно-политическая обстановка, росла активность НАТО у российских границ, продолжала деградировать система контроля над вооружениями, усиливалась террористическая угроза», - заявил Шойгу на заседании Общественного совета при Минобороны.

Министр добавил, что все эти вызовы были усугублены еще и пандемией COVID-19.

Ранее, на итоговой коллегии Минобороны, Шойгу говорил о наращивании США передового военного присутствия у российских границ. Также он упомянул, что российские рубежи в Арктике прикрыты за счет строительства военных баз и систем ПВО, а российская группировка войск в Сирии - основной гарант мира в стране.

О действиях НАТО высказывались и в МИД РФ - в ведомстве сообщили, что Россия даст военный ответ, если НАТО продолжит наступать на «болевые точки».

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов