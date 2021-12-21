Шойгу заявил о наращивании США передового военного присутствия у российских границ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что США наращивают военное присутствие у российских границ. Об этом он заявил на итоговой коллегии Министерства обороны РФ.

«Продолжается обострение военно-политической обстановки в мире. Возрастает напряженность на западных и восточных рубежах России. США наращивают передовое военное присутствие у российских границ», - сказал Шойгу.

Также министр обороны РФ сообщил, что США сформировали в Европе «многосферную» бригаду, в которой планируют поставить различные системы ударного ракетного оружия.

Ранее Владимир Путин заявил о необходимости получить долгосрочные юридические гарантии по нерасширению НАТО.