Шойгу заявил о наращивании США передового военного присутствия у российских границ
В странах Восточной Европы, по его словам, на ротационной основе размещены американские подразделения общей численностью около 8 000 военнослужащих.
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что США наращивают военное присутствие у российских границ. Об этом он заявил на итоговой коллегии Министерства обороны РФ.
«Продолжается обострение военно-политической обстановки в мире. Возрастает напряженность на западных и восточных рубежах России. США наращивают передовое военное присутствие у российских границ», - сказал Шойгу.
Также министр обороны РФ сообщил, что США сформировали в Европе «многосферную» бригаду, в которой планируют поставить различные системы ударного ракетного оружия.
Ранее Владимир Путин заявил о необходимости получить долгосрочные юридические гарантии по нерасширению НАТО.