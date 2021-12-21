Шойгу заявил, что российская группировка войск в Сирии является основным гарантом мира в стране

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, в Сирии российская группировка войск является основным гарантом мира в стране. Об этом он сказал на итоговой коллегии Министерства обороны РФ.

«Российская группировка войск остается основным гарантом сохранения мира в Сирии. Оказана помощь сирийскому руководству в урегулировании обострившейся летом обстановки на юге страны. При непосредственном участии наших советников удалось избежать кровопролития и стабилизировать обстановку в провинции Дераа», - сообщил Шойгу.

С момента начала российской военной миссии в САР, по словам министра, более 2,3 миллиона сирийских граждан вернулось в места довоенного проживания. Российскими военнослужащими было проведено свыше трех тысяч гуманитарных акций, доставлено более пяти тысяч тонн грузов. Военные медики оказали помощь 132 тысячам мирных жителей.

Также Шойгу отметил, что в этом году на аэродроме Хмеймим завершены работы по увеличению взлетно-посадочной полосы «Западная».