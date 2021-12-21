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Шойгу заявил, что российские рубежи в Арктике прикрыты за счет строительства военных баз и систем ПВО

Кира Карон
14:23 21.12.2021
Также он подчеркнул, что ВС РФ способствовали обеспечению северного завоза в полярные регионы.
Шойгу заявил, что российские рубежи в Арктике прикрыты за счет строительства военных баз и систем ПВО
© Фото: Минобороны РФ
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Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что Россия надежно прикрыла свои рубежи в Арктике от иностранной агрессии за счет строительства военных баз, размещения ракетных комплексов и систем противовоздушной обороны, авиации.

«На арктических островах, архипелагах и в удаленных районах побережья завершено создание двух военных баз, организовано несение боевого дежурства подразделений ПВО и береговых ракетных комплексов. Завершается реконструкция 5 аэродромов для приема всех типов воздушных судов. Реализуемый комплекс мер позволил нам надежно закрыть арктические рубежи России от агрессивной военной деятельности иностранных государств», - рассказал Шойгу на расширенном заседании итоговой коллегии Минобороны.

Также Сергей Шойгу подчеркнул, что ВС РФ способствовали обеспечению северного завоза в полярные регионы.

Ранее президент России Владимир Путин обозначил основные направления развития ВС РФ. Президент заявил, что современные конфликты проходят не по шаблону. Победят те, кто принимают нестандартные решения. По его словам, необходимо готовить всесторонне развитых командиров, которые должны иметь возможности для карьерного роста.

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