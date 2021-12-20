В МИД РФ пообещали военный ответ, если НАТО продолжит наступать на «болевые точки»
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В министерстве иностранных дел России пообещали военный ответ, если НАТО продолжит наступать на болевые точки.
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В МИД РФ пообещали военный ответ, если НАТО продолжит наступать на «болевые точки»
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В министерстве иностранных дел России пообещали военный ответ, если НАТО продолжит наступать на болевые точки.
В ДPУГИХ CMИ
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