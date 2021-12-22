Психфак МГУ отказал Тепляковой в «особых успехах» и назвал поведение ее отца «не всегда адекватным»

Коллектив факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова крайне обеспокоен ситуацией, складывающейся вокруг 9-летней студентки Алисы Тепляковой из-за «не всегда адекватного поведения и некоторых необоснованных заявлений ее родителей, не соответствующих действительности, иногда носящих клеветнический характер в адрес студентов, преподавателей и других сотрудников». Об этом сообщили «Звезде» в пресс-службе факультета.

Там подчеркнули, что ситуация создает «потенциальную угрозу психологическому благополучию, психическому развитию и физическому здоровью 9-летней девочки».

В учебном заведении заверили, что неоднократно обсуждали ситуацию с родителями девочки, «однако не были восприняты» ими. По этой причине коллектив психфака МГУ тревожится за будущее девочки.

Также там добавили, что Алиса Теплякова при поступлении в Московский университет не показала «каких-либо выдающихся знаний, не смогла выдержать конкурсной процедуры и учиться за счет средств федерального бюджета». Информацию, что девочка не готова получать профессию психолога, довели до ее родителей, которые настояли на обучении дочери на контрактной основе.

Тогда факультет предоставил все необходимые условия для освоения 9-летней студенткой образовательной программы, за девочкой закрепили отдельного тьютора.

На факультете заверили, что и преподаватели, и студенты отнеслись к Тепляковой дружелюбно, и она успешно начала учебный семестр. Однако папа 9-летней студентки стремился самостоятельно организовывать образовательный процесс. Кроме того, родители настаивали на ускоренном обучении девочки, желая программу шестилетнего обучения уместить в два года. В качестве аргументов родители опирались на «особые способности» девочки и «уникальную авторскую методику обучения» папы, с которой преподавательский состав так и не ознакомили.

Факультет психологии заверил, что обеспечил все необходимые условия для осуществления образовательного процесса: большая часть лекционных занятий осуществляется в дистантном режиме, семинарские и практические занятия проводятся преподавателями в аудиториях университета с соблюдением всех противоэпидемических норм. Однако Теплякова не посещала большинство занятий в стенах Московского университета. Родители не предоставили документов, «объясняющих уважительность причин отсутствия на занятиях и контрольных работах в течение всего семестра», отметили в университете.

Не получив желаемых изменений в ускорении процесса обучения студентки, родители стали выражать свое недовольство, посылая жалобы в различные инстанции, для подготовки ответов на которые факультет был вынужден создать специальную комиссию из ведущих экспертов и специалистов по возрастной психологии, психологии детства, клинической психологии и психического здоровья, сообщили в вузе. Там добавили, что в СМИ стали появляться публикации с необоснованными заявлениями родителей девочки о якобы имеющихся угрозах в ее адрес, дискриминации и притеснениях.

Коммуникация папы 9-летней студентки с однокурсниками, их родителями и сотрудниками университета не всегда адекватная (порой носящая излишне эмоциональный или провокативный характер), подчеркнули представители факультета психологии.

Преподаватели Московского университета, работавшие с курсом и группой Алисы, не сообщили о каких-либо особых успехах при освоении Тепляковой дисциплин из учебного плана. Об «успехах» Алисы в обучении преподаватели чаще с удивлением узнавали из СМИ, добавили в учебном заведении.

При этом Тепляковой организовали индивидуальную сдачу экзаменов, о процедуре и студентка, и ее родители были проинформированы заранее. По итогам испытаний девочке выставили объективные оценки, которые «вызвали бурную реакцию недовольства со стороны родителей».

«Двадцать первого декабря папа решил лично "поправить" процедуру проведения экзамена, требовал обязательного личного присутствия на экзамене, прорывался силой в аудиторию к преподавателям для того, чтобы оказать на них давление и проводить экзамен и выставлять оценку по предлагаемой им самим схеме», - сообщили на психфаке МГУ.

Мужчина решил, что на экзамене к девочке, возможно, применяются «пытки», ее якобы «незаконно» удерживают в аудитории и не дают возможности находиться рядом, и даже вызвал полицию, приезд которой в итоге удержал Теплякова от «деструктивных действий», пояснили в учебном заведении.

Инцидент происходил на глазах у других студентов и 9-летней студентки. Мужчину к порядку призывали сотрудники охраны, они же пытались остановить его от неадекватных форм поведения.

Преподавателей, которые провели экзамен с Тепляковой, эвакуировали через запасной выход. Одному из сотрудников факультета даже понадобилась медицинская помощь.

Коллектив факультета психологии считает неприемлемыми неадекватные действия со стороны Евгения Теплякова, включая давление на преподавателей и распространение информации клеветнического характера, а также надеется на скорейшую правовую оценку его действий, добавили в вузе.

Там также призвали законных представителей Тепляковой учитывать ее возрастные и индивидуально-психологические особенности, чтобы она могла счастливо развиваться, резюмировали на психфаке МГУ.