Мать 9-летней студентки МГУ объяснила, из-за чего произошел скандал на факультете

Мать девятилетней студентки психологического факультета МГУ Алисы Тепляковой Наталия рассказала, что, по ее мнению, вынудило отца семейства агрессивно повести себя в коридоре университетского здания. Она заявила, что бурную реакцию мужчины вызвала процедура проведения экзамена «Введение в психологию» у ребенка.

В первую очередь, как объяснила женщина, родители попросили факультет не принуждать их дочь к письменным ответам на вопросы и составили соответствующее заявление. Наталия объяснила, что первый экзамен на сессии девочка сдавала частично письменно, частично устно, что оказалось сложным для ее возраста, в том числе из-за скорости письма.

«Мы сказали, что вы можете его не засчитывать, но мы просим, чтобы ответ был устным», - указала Теплякова.

По словам матери, после того, как девочка вытянула билет, ей сказали, что первый вопрос сдается письменно. Алиса будто бы попыталась отказаться, но ей объяснили, что в таком случае второй вопрос принимать у нее не будут. В итоге за отведенные 25 минут ребенок, согласно рассказу Наталии, «более-менее» успела все написать.

Еще одной трудностью на экзамене, как рассказала женщина, стало присутствие семи человек, наблюдающих за девочкой. Во время устного ответа на второй вопрос билета Алисе якобы задали десять дополнительных вопросов, на девять из которых она смогла ответить.

Кроме того, как отметила мать студентки, девочка задержалась на сдаче «Введения в психологию» очень долго, что заставило волноваться Евгения Теплякова. По договоренности Алиса должна была прийти к отцу сразу после окончания экзамена, однако ее будто бы привели только через час.

Наталия добавила, что девятилетняя девочка получила неудовлетворительную оценку по экзамену и комментарий, что она обладает «фрагментарными, но не системными знаниями». Женщина выразила мнение, что даже ответ в том виде, в каком его описали, должен был получить «тройку», а не «двойку».

«Но она была готова по предмету гораздо сильнее, чем на "фрагментарные знания". Она потом рассказала папе, как она отвечала», - цитирует ее «Московский комсомолец».

Ранее администрация психфака МГУ указала, что отец девятилетней студентки Тепляковой на глазах у ребенка прорывался через охрану с применением силы, чтобы «разобраться с преподавателями», проводившими экзамен. Представители университета отметили, что в связи с произошедшим пришлось обратиться к полиции.