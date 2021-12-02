В Кремле заявили, что вероятность военных действий в Донбассе до сих пор высока

Вероятность возникновения военных действий на юго-востоке Украины остается высокой. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вероятность войны на Донбассе? Вероятность военных действий на Украине по-прежнему высока. Это по-прежнему предмет особой озабоченности и обеспокоенности для нас», - сказал он.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявляла, что войска Украины стягивают силы в Донбасс, в настоящий момент число находящихся в регионе военнослужащих достигло 125 тысяч человек, что, отметила дипломат, является половиной личного состава армии.

Песков накануне назвал стягивание сил украинскими ВС в Донбасс опасным авантюризмом. А в Службе внешней разведки РФ считают, что в Соединенных Штатах и Великобритании «раздувают истерию» вокруг ситуации на юго-востоке Украины, чтобы обвинить Россию во всех проблемах.

Накануне Зеленский заявил, что прекращение вооруженного конфликта в Донбассе невозможно при отсутствии прямых переговоров с Россией.