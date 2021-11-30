В Службе внешней разведки РФ заявили, что в Соединенных Штатах и Великобритании «раздувают истерию» вокруг ситуации в Донбассе, чтобы обвинить Россию во всех проблемах.

«Дипкорпус стран ЕС пребывает в замешательстве. Здесь сознают, что американцы и британцы искусственно раздувают истерию, дабы представить Россию виновницей всех бед, если киевские авантюристы нападут на Донбасс», - отметили в пресс-бюро СВР.

Кроме того, в ведомстве считают, что именно украинские власти провоцируют напряженность в регионе.

«Дипломаты видят, что украинская власть сама провоцирует напряженность в Донецкой и Луганской областях», - говорится в сообщении.

Также в Службе внешней разведке добавили, что европейские страны в данный момент не видят перспектив превращения Украины в «цивилизованного предсказуемого партнера».