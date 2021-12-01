В стране и мире Конфликт в Донбассе Зеленский заявил о невозможности прекращения конфликта в Донбассе без прямых переговоров с РФ Анна Назайкина Ранее в Кремле отмечали, что предпосылок для встречи российского и украинского лидеров в настоящий момент нет из-за действий киевских властей. © Фото: Сергей Аверин, РИА Новости Читайте нас на: Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекращение вооруженного конфликта в Донбассе невозможно при отсутствии прямых переговоров с РФ. «Мы должны сказать правду, что мы не сможем остановить войну без прямых переговоров с Россией. Сегодня это признали уже все внешние партнеры, но некоторые внутренние это не признают. Мы должны говорить, зная, что у нас сильная и мощная армия», - заявил украинский лидер в ходе выступления в Верховной раде с ежегодным посланием. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Владимир Путин никогда не отвергал возможность встречи с Зеленским. При этом, отмечал представитель Кремля, предпосылок для соответствующих переговоров в настоящий момент нет из-за действий киевских властей. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика