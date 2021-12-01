В МИД России заявили о стягивании сил ВСУ в Донбасс

Украинские ВС стягивают силы в Донбассе, в настоящий момент число находящихся в регионе военнослужащих достигло 125 тысяч человек. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Вооруженные силы Украины наращивают военную силу, стягивают тяжелую технику, личный состав. По некоторым данным, численность группировки войск Украины в зоне конфликта уже достигает 125 тысяч человек, а это, если кто не знает, половина всего состава Вооруженных сил Украины», - сказала в ходе брифинга дипломат.

Накануне в Службе внешней разведки России заявили, что именно украинские власти провоцируют напряженность в Донецкой и Луганской областях. Также в СВР добавили, что европейские страны в настоящее время не видят перспектив превращения Украины в «цивилизованного предсказуемого партнера».