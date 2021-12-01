В стране и мире Конфликт в Донбассе В Кремле назвали стягивание войск Украины в Донбасс опасным авантюризмом Анна Назайкина Ранее в МИД РФ заявили, что число находящихся в регионе военнослужащих ВСУ достигло 125 тысяч человек. © Фото: Сергей Аверин, РИА Новости Читайте нас на: Стягивание сил украинскими ВС в Донбасс является опасным авантюризмом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы видели сообщения о том, что свыше 120 тысяч военных стянуто к зоне конфликта. Именно это вызывает наши опасения о том, что в Киеве могут возобладать настроения в пользу силового решения в Донбассе. Это очень опасный авантюризм», - сказал он. Также представитель Кремля обратил внимание на попытки представить Россию стороной конфликта в регионе. «Война в Донбассе является внутриукраинской. Мы знаем о попытках представить Россию как участницу этого конфликта. Это не так. Остановить войну на Донбассе можно только путем переговоров украинцев с украинцами - это гражданская война, которая была спровоцирована известными событиями 2014 года, и Россия не является ее стороной», - заявил Песков. Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявляла, что войска Украины стягивают силы в Донбасс, в настоящий момент число находящихся в регионе военнослужащих достигло 125 тысяч человек, что, отметила дипломат, является половиной личного состава армии. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика