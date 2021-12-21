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Путин примет участие в церемонии приема АПЛ «Князь Олег» и «Новосибирск» в состав ВМФ

12:36 21.12.2021
Также пресс-секретарь президента упомянул, что Путин проведет расширенное заседание коллегии Минобороны России. Оно пройдет в Национальном центре управления обороной, расположенном на Фрунзенской набережной. 
Путин примет участие в церемонии приема АПЛ «Князь Олег» и «Новосибирск» в состав ВМФ
© Фото: ОСК
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Президент России Владимир Путин сегодня по видеосвязи примет участие в церемонии приема в состав Военно-морского флота России двух атомных подводных ракетных крейсеров. Ими станут субмарины «Князь Олег» и «Новосибирск». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Состоится во время посещения выставки краткая церемония приема атомных ракетных крейсеров "Князь Олег" и "Новосибирск" в состав Военно-морского флота России в режиме видеоконференции», - сказал Песков журналистам. 

Также пресс-секретарь президента упомянул, что Путин проведет расширенное заседание коллегии Минобороны России. Оно пройдет в Национальном центре управления обороной, расположенном на Фрунзенской набережной. 

Путин, по словам Пескова, посетит и тематическую выставку, посвященную коллегии. Как заметил пресс-секретарь, ожидается «весьма объемное» выступление президента. Также выступит министр обороны России Сергей Шойгу. 

Ранее «Звезда» публиковала кадры пуска ракеты «Булава» ракетным подводным крейсером «Князь Олег» в Белом море.

Материал подготовил Тимур Шерзад

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