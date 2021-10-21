Опубликованы кадры пуска «Булавы» ракетным подводным крейсером «Князь Олег» в Белом море

Стратегический ракетный подводный крейсер «Князь Олег» запустил баллистическую ракету «Булава», находясь в акватории Белого моря.

Пуск совершался в рамках программы государственных испытаний. Целью стал расположенный на Камчатке полигон Кура. «Князь Олег» вел стрельбу из подводного положения. Данные объективного контроля показали, что боевые блоки ракеты прибыли в заданный район точно в расчетное время.

Атомный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Олег» - субмарина четвертого поколения проекта «Борей-А». Ранее сообщалось, что он завершит испытания уже в этом году.

Р-30 «Булава» - российская твердотопливная баллистическая ракета комплекса Д-30 для размещения на подводных лодках проекта 955 «Борей».

Ракета трехступенчатая. Масса двигателя первой ступени - 18,6 тонны, длина - 3,8 метра. «Булава» способна нести 10 ядерных блоков индивидуального наведения с возможностью маневра по рысканию и тангажу. Общий забрасываемый вес - 1 150 килограммов.



