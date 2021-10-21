Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Опубликованы кадры пуска «Булавы» ракетным подводным крейсером «Князь Олег» в Белом море

Тимур Шерзад
17:34 21.10.2021
Целью стал расположенный на Камчатке полигон Кура. «Князь Олег» вел стрельбу из подводного положения. Данные объективного контроля показали, что боевые блоки ракеты прибыли в заданный район точно в расчетное время.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Стратегический ракетный подводный крейсер «Князь Олег» запустил баллистическую ракету «Булава», находясь в акватории Белого моря. 

Пуск совершался в рамках программы государственных испытаний. Целью стал расположенный на Камчатке полигон Кура. «Князь Олег» вел стрельбу из подводного положения. Данные объективного контроля показали, что боевые блоки ракеты прибыли в заданный район точно в расчетное время. 

Атомный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Олег» - субмарина четвертого поколения проекта «Борей-А». Ранее сообщалось, что он завершит испытания уже в этом году. 

Р-30 «Булава» - российская твердотопливная баллистическая ракета комплекса Д-30 для размещения на подводных лодках проекта 955 «Борей».

Ракета трехступенчатая. Масса двигателя первой ступени - 18,6 тонны, длина - 3,8 метра. «Булава» способна нести 10 ядерных блоков индивидуального наведения с возможностью маневра по рысканию и тангажу. Общий забрасываемый вес - 1 150 килограммов.


 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:11 В стране и мире
Путин назвал нынешнее состояние мира продуктом неудачи «Холодной войны»
16:05 В стране и мире
Видео
Появились кадры избиения охранником магазина школьника в Новосибирске
15:26 Армия
Видео
Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении срока службы генералов армии
13:39 В стране и мире
Без поездок и гостей: Роспотребнадзор дал рекомендации в связи с нерабочими днями
13:30 В стране и мире
Видео
Игрок Team Spirit рассказал, что Шойгу поздравил его с победой на ЧМ по Dota 2
Популярное
Видео
Пушистый лазутчик: енот пробрался в московскую квартиру
Врач назвал самый вредный способ приготовления пельменей
Ученые раскрыли секрет образования первых галактик во Вселенной
В США перечислили пять самых опасных боевых систем и комплексов России
Видео
«Поиграла в "ковидную" вечеринку»: врач о смерти москвички после заражения «легким» коронавирусом
Видео
В Эквадоре бразильский военный парусник врезался в мост
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.