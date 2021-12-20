Путин примет участие в коллегии Минобороны и проведет совещание с Совбезом РФ

Завтра, 21 декабря, пройдет расширенное заседание коллегии военного ведомства и состоится оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ с участием президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Завтра будет расширенное заседание коллегии Минобороны России, завтра будет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», - сказал представитель Кремля.

Песков также рассказал о подготовке президента к пресс-конференции, запланированной на четверг. По его словам, 22 декабря будет уделено внимание подготовительной работе.

Большая пресс-конференция Путина пройдет 23 декабря в Манеже. Количество приглашенных журналистов в этом году сокращено из-за ограничений, связанных с COVID-19. Глава государства ответит на вопросы о ситуации в стране и в мире.

Материал подготовил Андрей Аркадьев