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Шойгу заявил, что ВМФ РФ до конца года получит атомные подлодки «Князь Олег» и «Новосибирск»

12:32 01.12.2021
В декабре планируется передача первых серийных атомных крейсеров, уточнил глава российского военного ведомства.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ОСК
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Военно-морской флот РФ до конца года получит первые серийные атомные подводные лодки проекта «Борей-А» «Князь Олег» и проекта «Ясень-М» «Новосибирск». Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.

«В декабре планируется передача первых серийных атомных крейсеров "Князь Олег" и "Новосибирск"», - сказал глава российского военного ведомства.

Подлодки проекта 955 и 955A (шифр «Борей») относятся к четвертому поколению. Основное вооружение - твердотопливные баллистические ракеты комплекса Д-30 «Булава».

Строительство двух серий АПЛ четвертого поколения: стратегических «Бореев» проекта 955 и многоцелевых «Ясеней» проекта 885 ведется на Севмаше.

Подводные лодки проекта 885 «Ясень» (885М «Ясень-М») - серия российских многоцелевых атомных подводных лодок с крылатыми ракетами 4-го поколения.

Подводная скорость крейсеров составляет 31 узел, а надводная - 16 узлов. Предельная глубина погружения - 600 метров, автономность плавания - 100 суток. На вооружении подлодки находятся мины, 533-миллиметровые торпеды, крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс».

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Сергей Александров

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