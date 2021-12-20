В Кремле рассказали о повестке заседания коллегии Минобороны с участием Путина

Коллегия Министерства обороны России с участием президента РФ Владимира Путина 21 декабря подведет итоги деятельности Вооруженных сил РФ в этом году, сообщает пресс-служба Кремля.

Также будут поставлены задачи на следующий год и определены приоритеты дальнейшего развития армии и флота. В заседании по видеосвязи примут участие представители командования военными округами, флотами и флотилиями, соединениями, частями и курсанты военных вузов.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что завтра, 21 декабря, также состоится оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ с участием президента РФ Владимира Путина.

Год назад глава государства также принял участие в ежегодном расширенном заседании коллегии Минобороны, которое проходило в Национальном центре управления обороной.

Материал подготовил Андрей Аркадьев