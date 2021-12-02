Главный инфекционист США заявил, что омикрон-штамм сопротивляется действию вакцин
Новый штамм коронавируса «омикрон» сопротивляется действию вакцин и, возможно, легче передается. Такое заявление сделал главный инфекционист США Энтони Фаучи.
«Молекулярный профиль мутаций предполагает, что он может легче передаваться и может частично избегать той защиты, которую дают вакцины. Но мы этого точно не знаем. Нужно быть готовыми», - сказал Фаучи.
Он также призвал жителей Соединенных штатов не затягивать с бустерной вакциной до массового распространения «омикрона» в стране.
«Если вы имеете право… сделайте "бустер" сейчас. Может быть, нам и не понадобится специальный бустер для определенных штаммов», - цитирует Фаучи ТАСС.
Накануне стало известно о первом случае заражения омикрон-штаммом США. Сообщается, что новый вариант вируса нашли у туриста из Южной Африки. Он переносит болезнь в легкой форме и вакцинирован от COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 26 ноября признала штамм «омикрон» - с кодировкой B.1.1.529 - угрозой для мира. По словам экспертов, пример ЮАР показал, что новый штамм может затронуть большее число людей, чем его предшественники. В связи с этим уже несколько десятков стран ввели ограничения на поездки из Южной Африки.