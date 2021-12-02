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Главный инфекционист США заявил, что омикрон-штамм сопротивляется действию вакцин

Кира Тило
01:15 02.12.2021
Накануне стало известно о первом случае заражения новым штаммом COVID-19 в Соединенных штатах. Сообщается, что житель легко переносит болезнь.
Главный инфекционист США заявил, что омикрон-штамм сопротивляется действию вакцин
© Фото: Pavlo Gonchar Keystone Press Agency Globallookpress
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Новый штамм коронавируса «омикрон» сопротивляется действию вакцин и, возможно, легче передается. Такое заявление сделал главный инфекционист США Энтони Фаучи.

«Молекулярный профиль мутаций предполагает, что он может легче передаваться и может частично избегать той защиты, которую дают вакцины. Но мы этого точно не знаем. Нужно быть готовыми», - сказал Фаучи.

Он также призвал жителей Соединенных штатов не затягивать с бустерной вакциной до массового распространения «омикрона» в стране.

«Если вы имеете право… сделайте "бустер" сейчас. Может быть, нам и не понадобится специальный бустер для определенных штаммов», - цитирует Фаучи ТАСС.

Накануне стало известно о первом случае заражения омикрон-штаммом  США. Сообщается, что новый вариант вируса нашли у туриста из Южной Африки. Он переносит болезнь в легкой форме и вакцинирован от COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 26 ноября признала штамм «омикрон» - с кодировкой B.1.1.529 - угрозой для мира. По словам экспертов, пример ЮАР показал, что новый штамм может затронуть большее число людей, чем его предшественники. В связи с этим уже несколько десятков стран ввели ограничения на поездки из Южной Африки.

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