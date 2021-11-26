Ученый оценил опасность нового штамма COVID-19 из Южной Африки

Новый штамм B.1.1.529, ранее выявленный в Ботсване, ЮАР и Гонконге, относится к вызывающим беспокойство. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. Он уточнил, что пока говорить о свойствах мутировавшего COVID-19 рано, сначала надо провести детальные исследования.

«Штаммы все время возникают. B.1.1.529 считается штаммом, вызывающим беспокойство по принятой классификации, есть такой стандартный термин. Это значит, на него надо обращать внимание, но это совсем не значит, что произошло что-то страшное и этот штамм точно может вытеснить "дельту" и стать более заразным. Это совершенно не подтверждено. Это просто означает, что надо... следить за вирусными штаммами в популяции, массово проводить определение последовательности нуклеотидов вирусной РНК в клинических образцах, и делать это надо широко», - пояснил ученый.

По его словам, необходимо определить, как штамм B.1.1.529 ведет себя в динамике, закрепился ли он на какой-либо территории, вытесняет ли он в каких-то субпопуляциях «дельту». При этом Аграновский призвал следить за распространением нового штамма.

Вирусолог добавил, что для понимания полноты ситуации не хватает сведений о распространении коронавируса в Африке в целом.

«Про Африку мы знаем очень мало в плане эпидемии, там работа проводится очень пунктирно, очень мало, сведений недостаточно, сколько там болеет, просто непонятно. Это плохо, это надо изучать», - указал Аграновский.

Он также положительно оценил идею ВОЗ вакцинировать бедные страны. Биолог подчеркнул, что на территориях, где болеет много людей, могут появиться новые штаммы COVID-19 c опасными свойствами.

Специалист подчеркнул, что встреча для обсуждения нового штамма, которую созывает Всемирная организация здравоохранения, является рутинной процедурой и пока не свидетельствует о чрезвычайной опасности B.1.1.529.

Ранее в Южной Африке ученые обнаружили случаи заражения коронавирусной инфекцией новым штаммом B.1.1.529. По данным вирусологов, он имеет большое количество мутаций - 32 в гене белка шипа.