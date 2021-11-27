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Американский инфекционист считает, что омикрон-штамм уже может ходить по США

Елизавета Потейчук
19:25 27.11.2021
Энтони Фаучи призвал внимательно изучить новый вариант коронавирусной инфекции.
Американский инфекционист считает, что омикрон-штамм уже может ходить по США
© Фото: COVER Images Keystone Press Agency Globallookpress
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Ведущий инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что новый штамм COVID-19 «омикрон», вероятно, уже циркулирует по стране. Как сообщает Фаучи, данный вариант инфекции на территории Штатов еще не обнаружили.

«Я не удивлюсь, если это так», - заявил специалист в эфире телеканала NBC.

Инфекционист при этом подчеркнул, что несмотря на то, что в США омикрон-штамм еще не нашли, он распространяется очень быстро, так как новый вариант вируса выявили в Израиле, Бельгии и других государствах.

Фаучи также призвал внимательно изучить омикрон-штамм. По его словам, это позволит понять, опасен ли новый вариант COVID-19 для прошедших вакцинацию и переболевших.

Ранее омикрон-штамм был выявлен в Великобритании. Как сообщил глава Минздрава страны, инфицированию подверглись два человека.

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