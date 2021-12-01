В США выявили первый случай заражения омикрон-штаммом

В США выявлен первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса. Как заявил главный инфекционист страны Энтони Фаучи, новый вариант вируса нашли у туриста из Южной Африки. Специалист отметил, что заболевший был вакцинирован от COVID-19.

«Путешественник вернулся из Южной Африки 22 ноября, положительный тест он сдал 29 ноября. Он был на самоизоляции, все близкие контакты сдали негативный тест. Он полностью вакцинирован, испытывает легкие симптомы», - приводит РИА Новости слова Фаучи, которые тот произнес на брифинге в Белом доме.

Инфекционист при этом уточнил, что первый случай заражения новым штаммом в Соединенных Штатах зафиксирован в Калифорнии.

Ранее доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИЦ имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн высказал мнение, что благодаря распространению нового омикрон-штамма COVID-19 может перейти в разряд обычных простудных инфекций. Как объяснил специалист, сегодня есть основания думать, что последняя мутация коронавируса может обладать пониженной патогенностью.