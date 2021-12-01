Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

В США выявили первый случай заражения омикрон-штаммом

Роман Захаров
23:19 01.12.2021
Заболевший переносит болезнь в легкой форме.
В США выявили первый случай заражения омикрон-штаммом
© Фото: Mykola Tys, globallookress
Читайте нас на:

В США выявлен первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса. Как заявил главный инфекционист страны Энтони Фаучи, новый вариант вируса нашли у туриста из Южной Африки. Специалист отметил, что заболевший был вакцинирован от COVID-19.

«Путешественник вернулся из Южной Африки 22 ноября, положительный тест он сдал 29 ноября. Он был на самоизоляции, все близкие контакты сдали негативный тест. Он полностью вакцинирован, испытывает легкие симптомы», - приводит РИА Новости слова Фаучи, которые тот произнес на брифинге в Белом доме.

Инфекционист при этом уточнил, что первый случай заражения новым штаммом в Соединенных Штатах зафиксирован в Калифорнии.

Ранее доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИЦ имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн высказал мнение, что благодаря распространению нового омикрон-штамма COVID-19 может перейти в разряд обычных простудных инфекций. Как объяснил специалист, сегодня есть основания думать, что последняя мутация коронавируса может обладать пониженной патогенностью.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:10 В стране и мире
Лавров прибыл в Стокгольм для встречи с главой Госдепа США
19:49 В стране и мире
Снежный шторм и километровые пробки: как в регионах страны справляются с непогодой
13:38 В стране и мире
В Кремле раскрыли дату и место проведения большой пресс-конференции Путина
12:45 Армия
Видео
Шойгу объявил 29 и 30 декабря днями отдыха в Вооруженных силах РФ
11:59 Армия
Видео
Броня и скорострельность: в ЦВО сформирована первая штатная рота на «Терминаторах»
Популярное
В ПФР назвали три категории россиян, которым увеличат пенсии
Видео
Загадочная вспышка в небе над Альметьевском попала на видео
Видео
Джон Сноу из Дагестана: россиянин объяснил, почему скрывал свое участие в съемках «Игры престолов»
Видео
Камень-шпион: в воронежской академии разработали новый способ следить за врагом
Назван идеальный ужин для худеющих
Названы запрещенные при болезнях сердца продукты
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.