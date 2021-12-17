Песков рассказал о личных взаимоотношениях Путина и Байдена

Лидеры РФ и США Владимир Путин и Джо Байден - не друзья, однако общаются между собой во взаимоуважительном, конструктивном и очень деловом тоне. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью телеведущей Тине Канделаки в эфире RTVI.

«Они не друзья, они все-таки не так много еще общались. Они встречались, когда Путин был премьер-министром в нашем Белом доме, на разных международных мероприятиях, но у них не так много было возможности пообщаться», - сказал он.

Несмотря на то, что тон диалога между лидерами взаимоуважительный, конструктивный и очень деловой, существует достаточно серьезное расхождение по чрезвычайно важным вопросам, добавил представитель Кремля.

«Путин говорил о наших "красных линиях", о наших национальных интересах, Байден же говорил о своей неготовности признавать "красные линии"», - отметил Песков.

Отвечая на вопрос, с кем Путину было легче вести переговоры - с Байденом или его предшественником Дональдом Трампом - Песков пояснил, что президенту «одинаково комфортно» со всеми, благодаря большому опыту ведения международных дел и общения с мировыми лидерами.

Путин и Байден переговорили по видеосвязи вечером 7 декабря. Стороны обсудили стремление к нормализации отношений и развитию сотрудничества. Также лидеры двух стран обговорили тему продвижения НАТО на восток и минские договоренности.