Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Песков рассказал о личных взаимоотношениях Путина и Байдена

Анна Касаткина
18:27 17.12.2021
Представитель Кремля также ответил на вопрос, с кем российскому лидеру легче общаться - с Джо Байденом или предыдущим американским президентом Дональдом Трампом.
Песков рассказал о личных взаимоотношениях Путина и Байдена
© Фото: Сергей Гунеев, РИА Новости
Читайте нас на:

Лидеры РФ и США Владимир Путин и Джо Байден - не друзья, однако общаются между собой во взаимоуважительном, конструктивном и очень деловом тоне. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью телеведущей Тине Канделаки в эфире RTVI.

«Они не друзья, они все-таки не так много еще общались. Они встречались, когда Путин был премьер-министром в нашем Белом доме, на разных международных мероприятиях, но у них не так много было возможности пообщаться», - сказал он.

Несмотря на то, что тон диалога между лидерами взаимоуважительный, конструктивный и очень деловой, существует достаточно серьезное расхождение по чрезвычайно важным вопросам, добавил представитель Кремля.

«Путин говорил о наших "красных линиях", о наших национальных интересах, Байден же говорил о своей неготовности признавать "красные линии"», - отметил Песков.

Отвечая на вопрос, с кем Путину было легче вести переговоры - с Байденом или его предшественником Дональдом Трампом - Песков пояснил, что президенту «одинаково комфортно» со всеми, благодаря большому опыту ведения международных дел и общения с мировыми лидерами.

Путин и Байден переговорили по видеосвязи вечером 7 декабря. Стороны обсудили стремление к нормализации отношений и развитию сотрудничества. Также лидеры двух стран обговорили тему продвижения НАТО на восток и минские договоренности.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:59 В стране и мире
Видео
В Петербурге избрали меру пресечения сбившему людей на переходе водителю
15:59 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры задержания сторонника «М.К.У.»*, готовившего покушение на журналиста
12:52 В стране и мире
Видео
НАК опубликовал видео задержания сторонника ИГ* в Москве
12:26 В стране и мире
Раненный ножом в живот стоматолог умер в московской больнице
15:06 В стране и мире
Видео
Путин предложил «Спутник Лайт» другим странам в качестве бустерной вакцины
Популярное
Россиянам пообещали выплатить зарплату, пенсии и пособия до Нового года
Нутрициолог раскрыла неожиданную опасность апельсинов
Видео
«Почему-то лизнула»: реставратор Эрмитажа рассказала об уникальной находке в княжеском платье
Названа распространенная ошибка при варке яиц
Врач назвала очищающий кишечник продукт
Диетолог рассказала об опасности селедки под шубой
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.