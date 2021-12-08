Президенты РФ и США считают, что нужно стремиться к нормализации отношений

Президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден считают, что нужно стремиться к нормализации отношений и развитию сотрудничества. Об этом журналистам рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«И наш президент, и президент Байден отметили, что нужно, конечно, стремиться к нормализации отношений, к развитию сотрудничества и так далее. Это была преамбула разговора», - отметил Ушаков.

В ходе переговоров лидеры РФ и США заявили, что страны продолжат диалог с учетом международной безопасности. Кроме этого, Путин выразил обеспокоенность военной активностью НАТО и Украины вблизи российских границ.