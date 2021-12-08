Байден сказал Путину, что обсудит с союзниками тему непродвижения НАТО на восток

Президент США Джо Байден сказал российскому лидеру Владимиру Путину, что обсудит с союзниками обеспокоенность РФ продвижением НАТО на восток. Об этом журналистам сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Он (Байден - прим. ред.) сказал, что все эти озабоченности, которые выразила российская сторона, обсудит в кругу своих союзников», - отметил он.

Ушаков выразил недоумение словами о местонахождении российских войск, ведь они находятся на территории страны. Об этом он напомнил после вопроса о том, планирует ли РФ после переговоров отводить свои военные подразделения от границ с Украиной.

«Куда мы должны отводить свои войска, они же находятся на российской территории. Российские войска находятся на своей территории и никому не угрожают, и об этом говорил президент РФ», - подчеркнул помощник президента.

Представитель Кремля также сказал, что перспектива обсуждения обеспокоенности РФ расширением НАТО на восток «была определена достаточно близко».

«Я не знаю, на каком уровне будут представлены американские участники, и кто от нас будет участвовать. Но могу сказать, что вопросы, касающиеся предоставления нам необходимых гарантий безопасности, в том числе в контексте неразмещения наступательных вооружений и непродвижения дальнейшего НАТО на восток, эти вопросы логично обсуждать в группе по стратегической стабильности. Эти вопросы также будут в рамках этой группы непосредственно обсуждаться», - пояснил Ушаков.

Встреча Путина и Байдена состоялась седьмого декабря в формате видеосвязи. Президент РФ также затронул вопрос о недавних учениях НАТО в Черном море.