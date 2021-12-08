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«Политика двойных стандартов»: политолог об итогах переговоров Путина и Байдена

Елизавета Потейчук
16:07 08.12.2021
Главы государств во время переговоров затронули тему «военной эскалации» России в отношении Украины, поэтому, по словам политолога, итоги переговоров были предсказуемыми.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Михаил Метцель, РИА Новости
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Политолог Наталия Елисеева в беседе со «Звездой» проанализировала итоги прошедшей онлайн-встречи президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом. По ее словам, содержание беседы глав государств было предсказуемым, так как Путин и Байден затрагивали «военную эскалацию со стороны России».

«Говорить о том, что какой-то там прорыв или договоренности, я полагаю, не стоит, потому что, вероятнее, каждая сторона озвучила условно свое мнение и видение вопроса, и на этом они и разошлись», - отметила Елисеева.

Кроме того, политолог подчеркнула, что любые переговоры России и США на высшем уровне «всегда заходят в тупик», если идет речь идет о политических направлениях. Однако такое явление политолог считает абсолютно нормальным, так как каждая сторона имеет свое мнение. Если переговоры касаются экономических вопросов, то, считает эксперт, стороны всегда договариваются о решениях на взаимовыгодных условиях.

«У американцев политика двойных стандартов. С одной стороны, “где нам выгодно, Россия нам - друг”, а с другой стороны, “мы будем обвинять Россию во всех грехах”. Поэтому никаких прорывов, понятно, не произошло», - подчеркивает специалист.

Также Елисеева подчеркнула, что большие прорывы в отношениях России и США «просто невозможны, и с этим нужно смириться». При этом она отметила, что тема ситуации на Украине будет обсуждаться еще долгое время. Россию будут продолжать обвинять в «агрессивных действиях», так как, по мнению эксперта, на данный момент это выгодно американской стороне.

«Мнение Украины по данному вопросу особо не учитывается, но здесь, в принципе, тоже ничего нового, поэтому по факту все остается так, как есть. А новости о том, что американцы с союзниками ответят на "военную эскалацию" мощными экономическими мерами, это опять же о том, что нужен предлог для санкций. А что именно американцы подразумевают под "военной эскалацией" - им абсолютно все равно», - говорит Елисеева.

Ранее эксперт допустил признание Россией ДНР и ЛНР после переговоров Путина и Байдена. Одной из тем переговоров лидеров России и США стали Минские соглашения - если Украина продолжит их не соблюдать, то РФ, вероятно, может признать ДНР и ЛНР, считает директор Института политических исследований Сергей Марков.

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