РФ вынесла предложение США не развертывать ядерное оружие вне национальной территории

Россия предложила Соединенным Штатам не развертывать ядерное оружие вне национальной территории.

«Стороны исключают развертывание ядерного оружия вне национальной территории и возвращают такое оружие, уже развернутое за пределами национальной территории на момент вступления в силу настоящего Договора, на национальную территорию. Стороны ликвидируют всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне национальной территории», - говорится в предоставленном МИД РФ проекте договора о гарантиях безопасности между Россией и США.

Также в проекте договора содержится предложение не развертывать ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования за пределами национальных территорий России и США, а также в тех районах этих территорий, откуда будет возможно поражение ими целей на национальной территории любой из сторон.

Кроме этого, согласно проекту договора, предлагается запретить подготовку к применению ядерного оружия военнослужащих или гражданских лиц третьих стран, не обладающим собственным ядерным оружием. Также предполагается запретить учения и тренировки сил общего назначения, отрабатывающие сценарии боевых действий с применением ядерного оружия.