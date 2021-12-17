Россия призвала НАТО регулярно обмениваться оценками современных угроз

Россия предложила руководству Североатлантического альянса (НАТО) регулярно обмениваться оценками угроз. Данное положение содержится в проекте соглашения о мерах обеспечения безопасности Российской Федерации и государств - членов организации Североатлантического договора, подготовленного МИД РФ для передачи американской стороне.

«Для разрешения вопросов и урегулирования проблемных ситуаций Участники применяют механизмы срочных консультаций на дву- и многосторонней основе, включая Совет Россия - НАТО», - гласит проект документа.

Участники на регулярной добровольной основе обмениваются оценками современных угроз и вызовов безопасности, обеспечивают взаимное информирование о военных учениях и маневрах, основных положениях военной доктрины, также говорится в документе.

«В целях обеспечения транспарентности и предсказуемости военной деятельности задействуются все имеющиеся механизмы и инструменты мер доверия. Для поддержания экстренных контактов между Участниками организуются горячие телефонные линии», - говорится в документе.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости безотлагательного запуска переговоров с США и НАТО для выработки международно-правовых гарантий безопасности нашей страны, исключающих дальнейшее продвижение альянса на восток.