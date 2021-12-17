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Россия призвала НАТО исключить присоединение Украины к альянсу

Анна Назайкина
14:01 17.12.2021
Ранее Путин заявил о необходимости незамедлительно начать переговоры с США и НАТО для выработки четких международно-правовых договоренностей.
Россия призвала НАТО исключить присоединение Украины к альянсу
© Фото: ТРК "Звезда"
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Россия предложила руководству Североатлантического альянса принять обязательства по нерасширению альянса, в том числе исключить присоединение Украины. Соответствующее  положение содержится в Соглашении о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО, которое МИД РФ подготовило для передачи американской стороне.

«Участники, являющиеся государствами-членами Организации Североатлантического договора, принимают обязательства, исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств», - говорится в документе.

Ранее президент России Владимир Путин отметил необходимость безотлагательного запуска серьезных переговоров и с США, и с НАТО для выработки международно-правовых гарантий безопасности РФ, которые бы исключали дальнейшее продвижение Североатлантического альянса на восток.

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