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Адвокат заявил, что устроившего стрельбу в МФЦ Москвы могут освободить от тюремного срока

Иван Линдеманн
14:59 16.12.2021
Петр Колдов сообщил, что тюремный срок могут заменить принудительным лечением, если мужчину признают невменяемым.
Адвокат заявил, что устроившего стрельбу в МФЦ Москвы могут освободить от тюремного срока
© Фото: Пресненский суд Москвы
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Устроивший стрельбу в московском МФЦ Сергей Глазов может быть освобожден от наказания. Этого не исключил его адвокат Петр Колдов. Он сообщил, что тюремный срок могут заменить принудительным лечением, если мужчину признают невменяемым.

Адвокат рассказал ТАСС, что Глазов страдает психическим заболеванием. Этот диагноз ему поставили еще в 2009 году.

«Теперь следствие ему назначит психолого-психиатрическую экспертизу. Если его признают невменяемым, то освободят от отбытия наказания и назначат принудительное лечение. Ну а если признают вменяемым, то наказание Глазову придется отбыть», - подчеркнул Колдов.

На прошлой неделе Глазов пришел в отделение МФЦ и открыл там огонь из огнестрельного оружия. В результате его действий погибли два человека, еще четверо ранены. Мужчину оперативно задержали. Позднее его арестовали до 7 февраля. Адвокат совершившего вооруженное нападение на МФЦ сообщил, что его подзащитный не планировал заранее свой поступок.

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