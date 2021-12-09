Суд арестовал обвиняемого в нападении на МФЦ в Москве

В отношении обвиняемого в совершении стрельбы в столичном МФЦ «Рязанский» Пресненский суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Мужчину арестовали до 7 февраля 2022 года.

«Постановлением Пресненского районного суда города Москвы от 9 декабря 2021 года удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. "а", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30 п. "а", "в", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 1 ст. 222 УК РФ, сроком до 7 февраля 2022 года», - говорится в сообщении Московских судов общей юрисдикции.

Ранее устроившему стрельбу в МФЦ в Москве предъявили обвинение по трем статьям, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда. В результате инцидента в здании многофункционального центра погибли два человека, еще трое пострадали. Кроме того, в СМИ раскрыли мотивы стрелявшего в МФЦ. По данным издания «Коммерсантъ», показания мужчины дают следствию основания усомниться в его адекватности.