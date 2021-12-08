Задержанный за стрельбу в столичном МФЦ признал вину

Задержанный за стрельбу в столичном МФЦ Сергей Глазов признал свою вину в убийстве и объяснил причины произошедшего. Мужчина также подтвердил, что не имеет разрешения на ношение огнестрельного оружия.

Как стало известно Общественной наблюдательной комиссии Москвы, Глазов сообщил, что служил ранее в Службе внешней разведки и был уволен в 2009 году в звании подполковника.

Первоначально причиной трагедии назывался отказ Глазова надеть маску. Он подтвердил и эту информацию, заявив, что не верит в эффективность действующих по всему миру санитарных правил. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Глазов пришел в отделение МФЦ и открыл там огонь из огнестрельного оружия. В результате его действий погибли два человека, еще четверо ранены. Мужчину оперативно задержали. По факту стрельбы в отношении него возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц») и по статье 222 («Незаконный оборот оружия»).