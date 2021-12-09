Семьям погибших при стрельбе в МФЦ выплатят по одному миллиону рублей

Семьям погибших в результате стрельбы в МФЦ «Рязанский» на юго-востоке Москвы столичные власти выплатят по одному миллиону рублей, а также по 500 тысяч рублей - семьям пострадавших. Департаменту труда и социальной защиты Москвы было поручено совершение единовременной выплаты.

Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте мэра Москвы. Выполнение распоряжения, говорится в публикации, будет контролировать заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Также детям погибших будут приходить ежемесячные поступления.

Мужчину, устроившего стрельбу в московском МФЦ, доставили в Пресненский суд. Ему предъявлено обвинение по трем статьям. После нападения столичный МФЦ продолжает работать в штатном режиме. Сотрудники создали импровизированный мемориал, к которому возложили цветы в память о погибших.