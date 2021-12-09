Адвокат стрелявшего в МФЦ заявил, что его подзащитный не планировал заранее нападение

Адвокат совершившего вооруженное нападение на МФЦ «Рязанский» в Москве Петр Колдов сообщил журналистам, что его подзащитный не планировал заранее свой поступок. Он также отметил, что обвиняемый не планирует обжаловать решение суда о заключении под стражу.

«Такого умысла, чтобы что-то такое совершать, я вижу, не было. Свою причастность к совершению преступления он не отрицает. С избранием меры пресечения в виде заключения под стражу он согласен и просил его не обжаловать в Мосгорсуде. Я так понимаю, что он раскаивается в совершении своего поступка», - заявил адвокат журналистам.

Ранее Пресненский суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в совершении стрельбы в столичном МФЦ «Рязанский». Он будет содержаться в СИЗО до 7 февраля 2022 года.