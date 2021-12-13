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Названа возможная причина смерти режиссера Соловьева

Иван Линдеманн
22:01 13.12.2021
Среди работ Соловьева: «Асса», «Нежный возраст», «О любви», «Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви» и «Дом под звездным небом».
Названа возможная причина смерти режиссера Соловьева
© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости
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Названа предварительная причина смерти Сергея Соловьева. О ней рассказал источник во Всероссийском государственном институте кинематографии, где преподавал режиссер.

Согласно данным источника, причиной смерти стал сердечный приступ. Об этом сообщает РБК.

Режиссер умер в понедельник, 13 декабря. Ему было 77 лет. Среди работ Соловьева: «Асса», «Нежный возраст», «О любви», «Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви» и «Дом под звездным небом».

Как рассказал «Звезде Сергей Бугаев, сыгравший роль Бананана в фильме «Асса», Соловьев был уникальной личностью, человеком особого склада. Также он поделился тем, как режиссер распознавал в людях художников. Память Соловьева могут увековечить в Москве, не исключили в Мосгордуме.

Дата и место прощания с Сергеем Соловьевым пока не называются.

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