Названа возможная причина смерти режиссера Соловьева

Названа предварительная причина смерти Сергея Соловьева. О ней рассказал источник во Всероссийском государственном институте кинематографии, где преподавал режиссер.

Согласно данным источника, причиной смерти стал сердечный приступ. Об этом сообщает РБК.

Режиссер умер в понедельник, 13 декабря. Ему было 77 лет. Среди работ Соловьева: «Асса», «Нежный возраст», «О любви», «Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви» и «Дом под звездным небом».

Как рассказал «Звезде Сергей Бугаев, сыгравший роль Бананана в фильме «Асса», Соловьев был уникальной личностью, человеком особого склада. Также он поделился тем, как режиссер распознавал в людях художников. Память Соловьева могут увековечить в Москве, не исключили в Мосгордуме.

Дата и место прощания с Сергеем Соловьевым пока не называются.