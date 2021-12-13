Власти Москвы заявили о готовности увековечить память Сергея Соловьева

Память режиссера, сценариста и продюсера, народного артиста РФ Сергея Соловьева могут увековечить в Москве. Об этом рассказал председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

В беседе с ТАСС он отметил, что Соловьев был талантлив как режиссер, как педагог, как член Союза кинематографистов РФ и делал многое.

«В памяти он нашей останется, мы его память увековечим, если такие предложения поступят в Мосгордуму», - сказал он.

Соловьев скончался в Москве в возрасте 77 лет в понедельник, 13 декабря. По словам актера Сергея Бугаева, в последнее время создатель знаменитого фильма «Асса» и ряда других известных кинолент был болен.